مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تدابير منع الإبادة الجماعية في غزة

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يعقد مجلس الأمن، مساء الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و900 شهيد.

وقال بيان صادر عن صحة عزة، إن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 65 ألفًا و949 إصابة.

وأضافت صحة غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدًا و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.