 العثور على جسم خطير ملصق بسياج سفارة إسرائيل في السويد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على جسم خطير ملصق بسياج سفارة إسرائيل في السويد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:26 م

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على جسم خطير ملصق على السياج في الجزء الخلفي من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وقال خبراء المتفجرات، إن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة جاهزة للتفجير وقاموا بتدميرها في الموقع.

وأفادت صحيفة "افتونبلاديت" وقناة "تي في4"، بأن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة يدوية، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا بعد.

وقال السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على موقع إكس "اليوم كنا هدفا لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها. نشكر السلطات السويدية على استجابتهم السريعة. لن يخيفنا الإرهاب".

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