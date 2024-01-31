نحج قطاع الأمن العام في ضبط 38 متهما في 28 قضية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة.

وقالت الداخلية إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية بإجمالى 38 متهما.

وضبط بحوزة المتهمين 179 ألف و354 دولار أمريكى، و10 آلاف و971 يورو، و45,336 ألف ريال سعودى، و620 جنيه إسترلينى، و146 دينار كويتي، و2438 دينار ليبى، و285 درهم إماراتى، و150 روبل روسى، و1000 ون كورى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.