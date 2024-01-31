إطلاق سراح 19 مواطنا أفغانيا من سجون باكستان

ذكر عبدالجبار تخاري، القنصل العام لحركة طالبان في كراتشي، أنه تم إطلاق سراح حوالي 19 سجينا أفغانيا، أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح السجناء من مختلف سجون إقليم السند، نتيجة للجهود التي أحرزتها القنصلية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأكد تخاري، أن السجناء، المفرج عنهم مؤخرا عادوا إلى بلادهم، عبر حدود "شامان" وتجرى الآن جهود لتأمين إطلاق سراح المزيد من السجناء الأفغان، في باكستان.

يأتي ذلك، فيما تم في السابق احتجاز مواطنين أفغان في باكستان، وبعد ذلك تم طردهم من البلاد لأسباب مختلفة من قبل السلطات الباكستانية.

وأكد مسئولون باكستانيون مرارا أن السبب الرئيسي لاعتقال المهاجرين الأفغان في بلادهم هو عدم حيازتهم وثائق قانونية للإقامة.

ويمثل الإفراج عن 19 سجينا أفغانيا تطورا إيجابيا في الجهود الدبلوماسية الجارية بين باكستان وأفغانستان.