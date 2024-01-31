استمرار تراجع إنتاج قطاع التصنيع في تايلاند للشهر الـ15 على التوالي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي في تايلاند خلال ديسمبر الماضي للشهر الخامس عشر على التوالي بسبب تراجع إنتاج السيارات.

وقال واراون شيت أرون مدير عام مكتب الاقتصاد الصناعي التايلندي إن إنتاج قطاع التصنيع في تايلاند تراجع بنسبة 6.27% سنويا الشهر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء يتوقعون تراجعه بما يتراوح بين 1.7% و5.2% خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الشهر الماضي إلى 55.25% مقابل 58.13% خلال الشهر السابق.

وتراجع ناتج قطاع صناعة السيارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 20.6% سنويا، وبخاصة إنتاج الشاحنات الخفيفة بسبب تباطؤ الاقتصاد التايلندي وتشديد قيود الإقراض المصرفي نتيجة ارتفاع معدلات ديون المستهلكين في تايلاند.

وبحسب البيانات الرسمية، تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال العام الماضي ككل بنسبة 11% سنويا بسبب انكماش إنتاج قطاعات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والأثاث.

وبلغ معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع خلال العام الماضي 59.09%.

وقال بيان مكتب الاقتصاد الصناعي إن الإنتاج قد يواصل تراجعه خلال يناير الحالي؛ بسبب ضعف ثقة الشركات وتراجع الاستثمار في المعدات.