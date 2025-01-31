القوافل الطبية ببني سويف: 1222 حالة وتقديم 3600 خدمة طبية في جبل النور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عبر إدارة القوافل العلاجية، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه القوافل ضمن الجهود الحكومية المبذولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وسبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، أشار المحافظ إلى قيام إدارة القوافل الطبية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس (29 و30 يناير الجاري) بقرية جبل النور بمركز ببا. القافلة شملت 8 عيادات في 7 تخصصات طبية، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة.

أسفرت الحملة عن الكشف على 1222 مريضًا وتقديم العلاج المجاني لهم، إضافة إلى توفير خدمات معمل الدم (99 حالة)، معمل الطفيليات (37 حالة)، أشعة عادية (10 حالات)، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بينما خضع 19 شخصًا لفحص موجات فوق صوتية.

وعلى هامش القافلة، نظمت ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا، حيث تم تناول موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. كما أُجريت فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن.

وبذلك بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة 3633 خدمة طبية شاملة. تأتي هذه القافلة بفضل الدعم المستمر من وزارة الصحة، تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.