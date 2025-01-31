الصحة الفلسطينية: خروج أول فوج من المرضى والجرحى عبر معبر رفح غدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري اعتبارا من يوم غد السبت.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم التواصل اليوم هاتفيا مع المرضى والمرافقين لتجهيزهم للسفر وفقا للكشف الموافق عليه.

وذكرت أنه سيتم تجمع المرضى ومرافقيهم في كل من مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي، حيث ستقوم الوزارة بتجهيز حافلات لنقلهم نحو المعبر، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع، وذلك في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.