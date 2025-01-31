رئيس لبنان يعزي نظيره الأمريكي في ضحايا حادث تحطم طائرتين بواشنطن

بعث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا الطائرة الأمريكية التي اصطدمت بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان في واشنطن.

وقال عون في برقيته "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريجان في واشنطن، الذي وقع يوم أمس وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأضاف "إزاء هذه الكارثة، نتقدم منكم، ومن الشعب الأمريكي الصديق، بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا الوقت العصيب. ونحن، كشعب لبناني، نقف إلى جانبكم في هذا الحزن العميق، لاسيَّما أن مثل هذه الكوارث تترك أثراً كبيراً في الأرواح والمجتمعات".

وتابع عون في برقيته "في مثل هذه اللحظات من الحزن، نحن جميعاً متحدون في إنسانيتنا، ونجد في وحدتنا البشرية وحقوقنا المشتركة شعاعاً من الأمل. نسأل الله أن يمنحكم، وكل أسر الضحايا، الصبر والسلوان".

وكانت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية قد تحطمت يوم الأربعاء الماضي، وعلى متنها 60 راكباً إلى جانب أفراد طاقم الطائرة، في أجواء العاصمة واشنطن، بعد اصطدامها بمروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية، ما أدى إلى سقوط ضحايا.