وزير الزراعة: استيراد كتاتيت التسمين وبيض المائدة لضبط الأسعار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة فتحت باب استيراد كتاتيت التسمين وبيض المائدة عملًا على ضبط الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة وجدت أن هناك حاجة لتكثيف استيراد البيض في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتحاد منتجي الدواجن تعهد بخفض الأسعار في الفترة المقبلة.

ولفت إلى مراقبة الوضع الوبائي في الدول التي يتم الاستيراد منها سواء للبيض المخصب أو كتاكيت التسمين للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأكد رصد زيادة في أسعار الدواجن في الفترة الماضية بقيمة 10 جنيهات، حيث وصلت إلى 85 جنيهًا، بعدما كانت تتراوح بين 70 و75 جنيهًا قبل نحو شهرين.

وأوضح أن الدولة ستتدخل بالاستيراد إذا لم تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة، قائلا إن هناك تنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية بالعمل على خفض الأسعار.

والأربعاء الماضي، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.

كما قررت الوزارة السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتي ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة المقبلة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

من ناحيته، وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتذليل كل العقبات التي تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع في الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، وإقبال المربيين على التربيه والإنتاج.