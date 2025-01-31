أعرب الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء وأستاذ جراحة الأورام، عن تحفظه على مقترح جامعة الأزهر بتعريب تدريس العلوم الطبية، واصفا ذلك بـ «الصعب جدًا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «MBC مصر»، إلى اعتماد دول العالم على اللغة الإنجليزية في النشر والمراجع والدوريات والأبحاث الطبية.

ورد على التساؤل حول نشر الأبحاث في ألمانيا بلغتها القومية، قائلا إن ألمانيا تنشر باللغتين الإنجليزية والألمانية، مشددا أنها تمتلك مجالا واسعا للنشر وإمكانيات كبيرة للترجمة إلى لغات متعددة، وهو ما يصعب تحقيقه في مصر.

ونوه أن الصين، والتي كانت منغلقة على نفسها حتى ثمانينيات القرن الماضي؛ تنشر الآن جميع مقالاتها وأبحاثها باللغة الإنجليزية، كما يتحدث أطباؤها الإنجليزية.

وأكد أن معظم الأطباء سيجدون صعوبة في متابعة الدراسات والأبحاث ونشرها باللغة العربية، متسائلا «من سيقرأ الأبحاث بالعربية في الخارج؟».

وكانت جامعة الأزهر قد أكدت أنها تجرى حاليا دراسة علمية متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره خطاب رئيس جامعة الأزهر الموجه لنائبه للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان لتعريب المقررات الدراسية وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص لتعريب هذه العلوم.