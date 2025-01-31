مسيرة حاشدة في بورسعيد رفضًا لمشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد في ساحة ميدان الشهداء بحديقة المسلة في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استعدادًا لركوب مئات الأتوبيسات متجهين إلى رفح المصرية تأييدًا للرئيس السيسي، رافضين مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

شارك في المسيرة الحاشدة جميع فئات وطوائف الشعب البورسعيدي، وممثلو المجتمع المدني والأهلي، والتيارات السياسية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والأهلي.

رفع المشاركون علم مصر مرددين كلمة قالها البورسعيدية: "سيناء مصرية، وكلنا فداء للرئيس السيسي، زعيم الأمة العربية"، مرددين هتاف "تحيا مصر"، و"بلادي بلادي بلادي لكِ حبي وفدائي".