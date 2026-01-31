القابضة للكهرباء تجرى سدادا معجلا لـ7 مليارات جنيه مستحقة لبنك حكومى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت الشركة القابضة للكهرباء سدادًا معجلًا لأقساط تُقدر بحوالى 7 مليارات جنيه لصالح أحد البنوك الحكومية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال الشروق».

أضافت المصادر، أن الشركة الحكومية قامت بالسداد المعجل لجزء من المديونيات المستحقة عليها لصالح بنك حكومى كبير، وذلك للاستفادة من الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة.

ونشرت «مال وأعمال»، فى وقت سابق، عن توجه بعض الشركات والهيئات الحكومية للحصول على قروض توجه للسداد المعجل لتمويلات قائمة سبق أن حصلت عليها فى الأعوام الأخيرة بأسعار فائدة مرتفعة.

خفض البنك المركزى أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة بإجمالى 725 نقطة أساس 5 مرات تتوزع على مدار العام الماضى، مع توقعات بحدوث خفض مماثل بنهاية عام 2026.

وبحسب المصادر فإن «القابضة للكهرباء» سددت بالفعل الأقساط المستحقة عليها، والتى تأتى ضمن حزمة قروض حصلت عليها فى السنوات الأربع الأخيرة.

وتعد قطاعات الكهرباء والبترول والنقل على رأس المقترضين من الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة، وبدأت الشركات التابعة لهذه القطاعات فى مخاطبة البنوك، لإجراء سداد معجل والحصول على تمويلات جديدة لتقليل تكلفة الأموال.

البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بإجمالى 1900 نقطة أساس فى الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.

يستهدف البنك المركزى بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقًا من 5% إلى 9% فى الربع الرابع 2026، ونطاقًا من 7% إلى

3% فى الربع الرابع 2028.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نشاطًا فى القروض المصرفية الموجه لشركات وهيئات حكومية منها ما يزيد على ٢٠٠ مليار جنيه لشركات تابعة لوزارة النقل و١٠٠ مليار جنيه لشركات تابعة لوزارة الكهرباء، بخلاف تمويلات تقارب ٣٠ مليار جنيه لشركات تابعة للهيئة العامة للبترول.

وقالت المصادر، إن الهيكلة التى تهدف إليها الشركات تهدف إلى تحويل ديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الاجل، بخلاف آلية السداد المعجل لبعض القروض القائمة.

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة الأساسية إلى 11.25% فى 2026، ليستقر عند 8.25% خلال الفترة من 2028 حتى 2034، وهو المستوى نفسه المسجل فى آخر تخفيض كبير للفائدة عام 2020.