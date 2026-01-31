كييف: انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وتوقف شبكة مترو الأنفاق

شهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، اليوم السبت، وتوقف شبكة مترو الأنفاق لديها، بسبب ما وصف بانخفاض الجهد الكهربائي عبر شبكة الكهرباء في المنطقة.

وتم تعليق خدمات مترو كييف، وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، إن المدينة تعاني من انقطاع طارئ للتيار الكهربائي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويمكن لمحطات مترو الأنفاق حاليا العمل كمراكز إيواء فقط، تعمل بالطاقة الاحتياطية. وتوقفت شبكة المترو أيضا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في شمال شرق البلاد.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في كييف، التي تشهد بالفعل برودة شديدة، بشكل أكبر خلال الليل لتصل إلى مستوى منخفض يبلغ حوالي-24 درجة مئوية "-11 درجة فهرنهايت".

ولم تتعرض منطقة العاصمة لغارات جوية من روسيا، الليلة الماضية، وهو ما يتوافق مع توقف قصير للهجمات توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من حدوث انقطاعات بشكل عرضي في التيار الكهربائي منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل حوالي 4 سنوات، إلا أن هذا أكبر انقطاع منذ ذلك الحين.

وفي كييف، كما هو الحال في الكثير من المدن الأخرى في البلاد، تشهد البلاد انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي نتيجة لتضرر البنية التحتية للطاقة في أعقاب الهجمات الروسية. ويتم استخدام محطات المترو الواقعة تحت الأرض كمخابئ واقية خلال هذه الهجمات.