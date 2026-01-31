رحمة ضياء: الإصدارات الجديدة لدار الشروق تجمع بين المتعة والفائدة

قالت الكاتبة والروائية رحمة ضياء، خلال زيارتها جناح دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب إنها سعيدة بالإقبال الكبير والزحام الذي يشهده المعرض هذا العام، معتبرة أن المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الكتب والقراء عن قرب.

وأوضحت أنها تشارك بروايتين هما النقشبندي وسيدة القرفة، الصادرتين عن دار الشروق، مؤكدة حرصها على اقتناء عدد من الإصدارات الحديثة، من بينها المجموعة القصصية متحف الأخطاء لمنصورة عز الدين، و"رجل من طين" لرحاب لؤي، وكتاب "مصنع الأحلام" للدكتورة نشوى صلاح، وكتاب "ضد المنطق" لمحمد توفيق، والمجموعة القصصية "عندما تحولت إيمان خيري إلى طائر"، للدكتور حاتم حافظ.

وأشارت رحمة ضياء إلى حرصها الدائم على زيارة صالة 5 المخصصة لإصدارات الأطفال، لاختيار كتب لإبنتها، موضحة أن إصدارات الشروق للأطفال تتميز بالجاذبية والاهتمام بالتفاصيل، مما يجعلها تجربة مميزة لكل زائر.