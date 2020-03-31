عبد الغني: ابتعاد مرتضى عن كارتيرون سبب التتويج بالبطولات

يرى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم، أن ابتعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التدخل في شئون الجهاز الفني، كان سببًا في تتويج الأبيض بالبطولات مؤخرًا.

وقال عبدالغني في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" :"أعتقد أن مرتضى منصور بعيد عن فريق كرة القدم حاليًا، خاصة في ظل تواجد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فرئيس النادي لا يضع التشكيل أو يتدخل في أي شىء، والمدرب هو صاحب القرار الوحيد، ونتائج الزمالك الجيدة تدل على نجاح مجلس إدارة الأبيض والتتويج بالبطولات بعد ضم العديد من الأفراد الذي يجيدون إدارة كرة القدم".

وفي سياقٍ آخر، أضاف عبد الغني قائلًا :"أنا مثير للجدل بسبب كوني نجم كبير، ومن يهاجمني ليس جماهير النادي الأهلي، اختلاف الجماهير ومساندتهم ليس له علاقة بعطاء اللاعبين وتفكيرهم، هناك العديد من الجماهير تحترم وتشجع لاعبين رغم تركهم للأندية التي يشجعونها، جماهير الزمالك تحترمني ، وأنا لست زملكاوي لذلك لا انتقد مجلس إدارته".

وتابع: "الاستمرار في التتويج بالبطولات يدل نجاح المنظومة داخل الأندية، تطبيق نظام الأندية المحترفة سيكون له مردود إيجابي على الكرة في مصر".