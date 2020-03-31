محافظ الأقصر يكرم 5 من الأمهات المثاليات

كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة.

ووجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها ابن أو ابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها".

شهد التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ونورا عثمان مدير إدارة الاستثمار ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

والأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن هن (نرمين عياد عبد السيد، ومنى جابر قاسم، ورجاء شوقى أحمد، وشادية أمين الضوى، وسميرة توفيق).

كما سيتم تكريم سيدتين كأم مثالية فى مراكز إسنا والقرنة والبياضية والطود والزينية، و3 سيدات فى مركز أرمنت، بإجمالى 18 سيدة و4 أمهات بديلة، وجمعيهن لديهن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لديهن معاناة مع المرض.