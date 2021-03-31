 مصدر أمنى ينفي ادعاءات تورط عضو بالشيوخ وضابطى شرطة في تدمير شركة وقتل زوجته - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مارس 2021 3:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

مصدر أمنى ينفي ادعاءات تورط عضو بالشيوخ وضابطى شرطة في تدمير شركة وقتل زوجته

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:38 ص

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك.

ونفى المصدر الأمنى ادعاءات تسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على جميع أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.


وأكد المصدر أنه بالفحص، تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك