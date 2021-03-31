أسترازينيكا تطارد الدول التي تجنبت شراء لقاحات كورونا الأغلى ثمنا

أصبحت خمس دول رفضت جرعات شركة فايزر الأغلى ثمنا لصالح نسخة أرخص من شركة استرازينيكا، تعاني بشدة من تأخير عملية التطعيم، وتدفع ثمن هذا القرار.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها الوكالة قولها إن بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا، التي رفضت جزءًا من مخصصات شركة فايزر وانتظرت جرعات أسترا، أصبحت من بين أبطأ دول الاتحاد في إعطاء اللقاحات. وبينما أوفت شركة فايزر بالتزاماتها، قدمت استرا 30 مليونًا فقط من 120 مليون جرعة في الربع الأول.



ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تقوم بلغاريا وكرواتيا بتطعيم 45 % من سكانها بحلول منتصف العام، وفقًا للوثيقة، وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك.



وستقوم إستونيا بتلقيح 50 % ولاتفيا 53 % وسلوفاكيا 46 %، من سكانها، بالمقارنة مع 61 % في ألمانيا و 80 % في الدنمارك و 93 % في مالطا.



وقالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه تم تسليم أكثر من 100 مليون جرعة إلى الدول الأعضاء في الربع الأول، بما يتناسب مع هدفها المنخفض.



ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تزداد الوتيرة في الربع الثاني، حيث من المتوقع أن يتلقى 360 مليون جرعة لقاح.



وحتى الآن، قدم الاتحاد الأوروبي 5ر15 جرعة لكل 100 شخص، أي أقل من ثلث ما تمكنت المملكة المتحدة من تقديمه. وأعطت الولايات المتحدة 45 جرعة لكل 100 شخص.