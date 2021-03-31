 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بملاحقة عمليات التجنيد الزائف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بملاحقة عمليات التجنيد الزائف

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 7:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 7:19 م

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن القانون سيطال كل من يقوم بعمليات التجنيد الزائف، داعيا البسطاء إلى عدم الوقوع ضحية للخداع.

وأكد دقلو، في كلمة خلال زيارته ولاية سنار (شرق السودان)، رفضه عمليات التجنيد المنتشرة من بعض الجهات التي تنتحل صفة الحركات المسلحة، محذرا من الانخراط في عمليات التجنيد التي يتم فيها بيع الرتب.

ودعا إلى الانضمام لمعسكرات التجنيد المفتوحة لدى القوات النظامية، معربا عن شكره للمواطنين على صبرهم على الضائقة المعيشية وانعدام ضروريات الحياة.

وأكد المضي في طريق التنمية، مشددا على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلام وحماية الفترة الانتقالية، وصولا للتحول الديمقراطي.

وعزا تأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق لأسباب موضوعية، مجددا دعوته لنبذ الفرقة والشتات ومحاربة الجهوية والعنصرية.


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