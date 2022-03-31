تزويد مصليات المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصحف الحرمين الإلكتروني "للمكفوفين"، لعدد من مصليات المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة العامة للمصاحف والكتب قامت بتخصيص مواقع ودواليب خاصة لمصحف الحرمين الإلكتروني، منها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد وذلك حرصاً منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناولهم.

وذكر أن جهاز المصحف الإلكتروني يسهل للمكفوفين قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، وتتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

ومن ناحية أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، مبادرة الحجر الأسود الافتراضي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة.

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات العامة إبراهيم النجيدي، أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه واهتمام من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك ضمن مشاركات الرئاسة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع للتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لقاصدي بيت الله الحرام وبالأخص الذين يتعذر عليهم الوصول إليها أو مشاهدتها عن قرب مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.