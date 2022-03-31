شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، على أن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما قبول مطالب روسيا، بدفع ثمن إمدادات الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس.