بيراميدز يشكو فيوتشر للاتحاد الإفريقي بسبب أحمد رفعت

قدمت إدارة نادي بيراميدز، مساء الخميس، شكوى ضد فريق فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب أحمد رفعت، دون قيده في القائمة الإضافية بعد عودته من الإعارة.

وقيد نادي فيوتشر لاعبه أحمد رفعت في القائمة الأولية مطلع الموسم الجاري، قبل أن ينتقل إعارة إلى إحدى الأندية الإماراتية، ومن ثم عاد مرة أخرى في شهر يناير الماضي وشارك مع الفريق في مباراتين بالبطولة الإفريقية دون تسجيله في القائمة الإضافية.

وطالبت إدارة بيراميدز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بخصم 6 نقاط من رصيد فريق فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب أحمد رفعت في مباراتين.

وقرر الاتحاد الإفريقي إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، إلى لجنة الانضباط من أجل البت فيها.