 بيراميدز يشكو فيوتشر للاتحاد الإفريقي بسبب أحمد رفعت - بوابة الشروق
الجمعة 31 مارس 2023 1:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

بيراميدز يشكو فيوتشر للاتحاد الإفريقي بسبب أحمد رفعت

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 12:44 ص

قدمت إدارة نادي بيراميدز، مساء الخميس، شكوى ضد فريق فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب أحمد رفعت، دون قيده في القائمة الإضافية بعد عودته من الإعارة.

وقيد نادي فيوتشر لاعبه أحمد رفعت في القائمة الأولية مطلع الموسم الجاري، قبل أن ينتقل إعارة إلى إحدى الأندية الإماراتية، ومن ثم عاد مرة أخرى في شهر يناير الماضي وشارك مع الفريق في مباراتين بالبطولة الإفريقية دون تسجيله في القائمة الإضافية.

وطالبت إدارة بيراميدز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بخصم 6 نقاط من رصيد فريق فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب أحمد رفعت في مباراتين.

وقرر الاتحاد الإفريقي إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، إلى لجنة الانضباط من أجل البت فيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك