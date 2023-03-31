ساكا يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

توج بوكايو ساكا، لاعب أرسنال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الجاري، متفوقًا على محمد صلاح، نجم ليفربول.

وتنافس بوكايو ساكا على جائزة اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، مع محمد صلاح، وأليكسيس ماك أليستر، صانع ألعاب برايتون، وأليكساندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، وتايرون مينجز، مدافع أستون فيلا.

وأصبح ساكا هو ثاني لاعب من أرسنال يفوز بتلك الجائزة خلال الموسم الجاري، بعد مارتن أوديجارد، الذي تُوج بها مرتين في شهري نوفمبر وديسمبر.

وشارك ساكا مع أرسنال في 4 مباريات بالبريميرليج خلال شهر مارس، نجح الجانرز في الفوز بهم جميعًا، فيما تمكن اللاعب الإنجليزي خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

يُذكر أن محمد صلاح لم يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال أي شهر هذا الموسم، بعدما حصل عليها كل من إيرلينج هالاند وميجيل ألميرون (مرة)، ومارتن أوديجارد (مرتين)، وماركوس راشفورد (3 مرات).