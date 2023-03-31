رئيس بيلاروس: مينسك مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن النفس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن البلاد حال اندلاع صراع مع الغرب.



وقال لوكاشينكو في خطاب للأمة: "سوف نحمي سيادتنا واستقلالنا بكل الوسائل، بما في ذلك الترسانة النووية". وعلاوة على الموافقة على استضافة الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، قال الرئيس إن بيلاروس سوف تتفق أيضا مع الكرملين على نشر أسلحة نووية إستراتيجية لاستخدامها حال طوارئ.



وناقض لوكاشينكو تصريحات موسكو خلال خطابه الذي ألقاه أمام المئات من المسؤولين والضيوف، على مدار أكثر من ثلاث ساعات، حيث أعلن أنه سيتم نشر أسلحة روسية في بيلاروس، في حين كانت موسكو أعلنت أنه سيتم تخزينها هناك فقط.



وقال رئيس بيلاروس: "هذه أسلحة سوف تحمي سيادتنا واستقلالنا "، مؤكدا ما زعمه في السابق من أن الغرب يريد غزو بلاده وتدميرها. وأضاف أنه كان دعا إلى تمركز قوات روسية في بيلاروس لصد هجمات الغرب. وقال: "لن يمنعنا شيئا عن حماية بلادنا".



وقال لاحقا إنه يجب استخدام الأسلحة النووية في حال جرى تهديد بلاده بالدمار.



وقال بوتين إن التدريب سيبدأ في بيلاروس يوم الاثنين المقبل على استخدام الأسلحة، على أن يكتمل العمل في مخازن الصواريخ بحلول الأول من يوليو.