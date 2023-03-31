تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، غدًا السبت، محاكمة المتهم بقتل سبعة من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ، بسبب خلافات أسرية.

وكانتِ النيابةُ العامةُ قد قررت في 15 مارس، بعد أسبوعٍ من الواقعةِ، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية.

وخلصت النيابة العامة إلى ارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه .

وقد أقامتِ النيابة العامة الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ 13 شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ يفيد قتل أحد الأشخاص أفراد أسرته بشارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني علوي بعقار مكون من أرضي و5 طوابق علوية، ووجود 7 جثث.

وتبين أن المتهم فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، مما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا ابنه الرابع، وذلك خلال جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها. الكائن بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية.