رأت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، ستمنحه دفعة تساعده في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حيث ستكون القاعدة الحزبية لصالحه.



وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن ترامب سيلعب دور الضحية مجددا للنجاة من لائحة الاتهام، مشيرة إلى أن استراتيجيته في إظهار نفسه كضحية "دائما ما تنجح".



ووجهت، أمس الخميس، هيئة محلفين كبرى في مانهاتن الاتهام إلى ترامب بشأن دفع 130 ألف دولار لدانيلز مقابل عدم الكشف عن علاقة غير مشروعة جمعتهما في الماضي، وجاء ذلك خشية إفساد حملته خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



ورجحت "جارديان" أن يجلب الوضع الراهن المزيد من الفوضى إلى المشهد السياسي الأمريكي الممزق بالفعل.



ووصفت الصحيفة ترامب بأنه "سيد الجودو السياسي" منذ عام 2016، كلما كانت الجريمة المزعومة أكبر، ارتفع صوته بالحديث عن الظلم ولعب دور الضحية، وهو وضع ما يزال الحزب الجمهوري مستعدا حتى الآن من الانغماس فيه.



واتهم ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إدارة بايدن بأنها تتسلح بإنفاذ القانون ضد خصومها السياسيين، مشيرا إلى أن تلك أساليب كان يستخدمها رئيس الاتحاد السوفيتي السابق جوزيف ستالين، معتبرا أن هذه أخطر مشكلة تواجه أمريكا اليوم.



كما وصف ترامب في بيان عقب لائحة الاتهام، أن ما يحدث معه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".



وقالت "جارديان" إن ترامب سيبدأ الآن بلا شك في محاكمة مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، أمام محكمة الرأي العام، مرجحة أن هذا التكتيك سينجح مع العديد من الجمهوريين، لا سيما أن براج ديمقراطيا من نيويورك وهو ما سيثير رد فعل لصالح ترامب.



ووفقا للصحيفة البريطانية، أعادت "دراما الضحية" ترامب إلى حيث يريد أن يكون؛ في قلب نشرات الأخبار، كما منحته أيضا دفعة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الجمهوري، مما زاد من تقدمه على منافسه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي بدوره أعرب عن دعمه لترامب في القضية، مؤكدا أن فلوريدا لن تساعد في "طلب تسليم" ترامب إلى ولاية نيويورك لمحاكمته هتاك.



كما وصف السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، جي دي فانس لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد سياسي يتنكر في زي القانون وتدخل صارخ في الانتخابات وهجوم مباشر على عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يدعمون ترامب".