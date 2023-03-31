النرويج تصادر أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين بمساعدة ألمانية

صادرت السلطات النرويجية كمية ضخمة من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة فواكه قادمة من أمريكا الجنوبية عقب معلومات تلقتها من ألمانيا.



ووفقا لوكالة "إن تي بي" النرويجية للأنباء، ذكرت الشرطة أنه تمت مصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من المخدرات في أوسلو الأسبوع الماضي.



وقالت المفتشة جريتي ميتليد من شرطة أوسلو في مؤتمر صحفي إنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أحد.



وبقيمة تبلغ عشرات الملايين من اليورو، ترتبط الشحنة بـ 1200 كيلوجرام من الكوكايين الذي تم العثور عليه مؤخرا بين صناديق الموز الإيكوادوري في منطقة براندنبيرج الألمانية.