 النرويج تصادر أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين بمساعدة ألمانية - بوابة الشروق
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النرويج تصادر أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين بمساعدة ألمانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 9:46 م
صادرت السلطات النرويجية كمية ضخمة من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة فواكه قادمة من أمريكا الجنوبية عقب معلومات تلقتها من ألمانيا.

ووفقا لوكالة "إن تي بي" النرويجية للأنباء، ذكرت الشرطة أنه تمت مصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من المخدرات في أوسلو الأسبوع الماضي.

وقالت المفتشة جريتي ميتليد من شرطة أوسلو في مؤتمر صحفي إنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أحد.

وبقيمة تبلغ عشرات الملايين من اليورو، ترتبط الشحنة بـ 1200 كيلوجرام من الكوكايين الذي تم العثور عليه مؤخرا بين صناديق الموز الإيكوادوري في منطقة براندنبيرج الألمانية.

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