إسبانيا تشتبه في أن تكون موجة حرائق الغابات بشمال البلاد متعمدة

تشتبه السلطات الإسبانية في أن عشرات الحرائق التي تجتاح مناطق الغابات في شمال البلاد كانت متعمدة.

وكان رجال مكافحة الحرائق في منطقة أستورياس الساحلية التي تتمتع بحكم ذاتي يحاولون إخماد أكثر من 120 حريق غابات وأدغال، بما في ذلك 30 حريقا هائلا جديدا منذ يوم أمس.

وقال مسئول الحكومة المحلية، أليخاندرو كالفو، لمحطة "آر تي في إي" التليفزيونية إن "هذا قدر غير مسبوق من الحرائق التي اندلعت بشكل متعمد".

ودعا رئيس الحكومة بالمنطقة، أدريان باربون، السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي نشاط مشبوه.

وأظهرت صور تليفزيونية مثيرة فرق مكافحة الحرائق وهي تناضل من أجل إخماد النيران أمام محطة بنزين، بينما تمكن آخرون بالكاد من الوصول إلى مكان آمن من نيران هائلة متقدمة.

وعلى مشارف أوفيدو عاصمة المنطقة، شبت النيران أيضا في غابة ماونت نارانكو. وتم الاضطرار إلى إغلاق الطريق السريع "أيه8" وهو طريق رئيسي في أستورياس، بعد أن وصلت نيران اللهب إلى حواجز الطريق.

من ناحية أخرى، تمت السيطرة على العديد من الحرائق في منطقة جاليسيا المجاورة، بعد تدمير حوالي 1500 هتكار من الغابات.

وقد تم إلى حد كبير إخماد أول حريق غابات في العام على حدود منطقتي فالينسيا وأراجون بشرقى البلاد. وتم تدمير حوالي 4700 هكتار من الغابات وإجبار حوالي 1750 شخصا على النزوح من منازلهم.