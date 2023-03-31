 وزير الري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله الدسوقي عقب جولة بنهر النيل للاطمئنان على المجرى المائي - بوابة الشروق
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وزير الري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله الدسوقي عقب جولة بنهر النيل للاطمئنان على المجرى المائي

محمد نصار
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:44 م
أدى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وقيادات وزارة الرى بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واستقبلهم اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق اللواء عصام النجار، ورئيس فرع البحث الجنائي، عميد هيثم عبد المقصود، ومقدم محمد عبد العليم، نائب مأمور مركز شرطة دسوق، ومقدم عمر يوسف، رئيس قسم المسطحات المائية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس رزق مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بكفر الشيخ، والمهندس محمد عطية السوادفي، مدير إدارة حماية النيل بدسوق، وقيادات من وزارة الري والموارد المائية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ومدير الأوقاف الشيخ عادل زويل وأئمة المسجد خاتم البرى وبشير محمد.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لوزير الري والموارد المائية في نهر النيل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ومر على الترع بالبحيرة؛ للاطمئنان على عدم وجود ورد النيلبها، وحالة المجرى المائي لنهر النيل فرع رشيد، بمحافظة كفر الشيخ، وعدم وجود ورد النيل به.

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