المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على حلب إلى 53 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب مدينة حلب ليل الخميس / الجمعة إلى 53 قتيلا.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن "القتلى هم 38 من قوات النظام، وسبعة من حزب الله اللبناني، وثمانية من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية".

وأضاف أن الغارات"استهدفت مستودعاً للأسلحة لحزب الله اللبناني، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، ويقع بالقرب منه مركزاً للتدريب لقوات النظام، كما استهدفت معامل الدفاع في السفيرة شرقي حلب".

وأشار إلى أنه "لم يتم توثيق سقوط قتلى من المدنيين في القصف الإسرائيلي بعكس الرواية الرسمية السورية"، حسب قوله.

وكان مصدر عسكري سوري، قال إن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".