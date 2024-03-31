الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عناصر من الجهاد الإسلامي بمستشفى الأقصى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال عناصر تتبع لحركة الجهاد الإسلامي كانت تدير عملياتها من داخل خيمة في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي اليوم، إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هاجما غرفة عمليات تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي "الإرهابية" تقع في ساحة مستشفى شهداء الأقصى".



وأوضح أن "طائرة تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل على غرفة عمليات تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تنشط في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح".



واشار إلى "تواجد في غرفة العمليات نشطاء من الجهاد الإسلامي"، منوها إلى أنه "تمت مهاجمة غرفة العمليات والمخربين الذين تواجدوا فيها، بشكل دقيق لتقليل المساس بالأشخاص غير المتورطين في منطقة المستشفى".



وأشار إلى أن المستشفى لم يتعرض لأي أذى مما لم يتسبب بتضرر وظيفته الروتينية.



وشدد البيان على أن "وجود غرفة عمليات للجهاد الإسلامي في المستشفى هو دليل واضح على استخدام المنظمات الفلسطينية للمستشفيات والمرافق المدنية بأسلوب ممنهج لنشاطاتهم الإرهابية".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 17 آخرين بينهم صحفيون في غارة اسرائيلية نفذتها طائرة استطلاع على أحد الخيام المتواجدة داخل المستشفى.