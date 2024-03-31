مجلس إدارة الزمالك يؤازر الفريق أمام مودرن فيوتشر من مقصورة ستاد السلام

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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على التواجد في مقصورة ستاد السلام، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن فيوتشر في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.