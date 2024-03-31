توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18، والمد الثاني عند الساعة 04:45، والجزر الأول عند الساعة 11:48، والجزر الثاني عند الساعة 21:40.



وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الأول عند الساعة 08:01، والجزر الثاني عند الساعة 20:36.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 30 21 75 25

دبي 29 22 80 30

الشارقة 30 19 80 30

عجمان 29 22 85 35

أم القيوين 28 18 85 35

رأس الخيمة 31 21 75 30

الفجيرة 31 22 75 25

العـين 32 19 60 20

ليوا 34 18 75 20

الرويس 31 20 75 25

السلع 33 19 65 35

دلـمـا 29 21 80 30

طنب الكبرى 27 23 75 45

الصغرى 27 23 75 45

أبو موسى 27 23 80 45