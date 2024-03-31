سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت نيابة النزهة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة النزهة بالقاهرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بسرقة السيارات بمنطقة النزهة، وبتكثيف جهود الأجهزة الأمنية تبين أن وراء الوقائع 3 أشخاص سائق وعاطلين اثنين.

وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" 2 سمكرى "لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط بالورشة عملهما على السيارات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.