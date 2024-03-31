بابا الفاتيكان يحتفل بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس

يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس، الاحتفال بقداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس بروما، صباح اليوم الأحد.



ويعد القداس، الذي يتبعه قيام الحبر الأعظم بتقديم المباركة الرسولية التقليدية المعروفة باسم "أوربي إيت أوربي" (وهي كلمة لاتينية تعني المدينة والعالم)، من أهم فعاليات الاحتفال بعطلة عيد الفصح، وأهم احتفال في التقويم المسيحي.



وكما هو الحال في السنوات السابقة، من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص في الاحتفال.



ومع ذلك، ألقت مخاوف بشأن صحة البابا -87 عاما-، الذي يعاني من تراجع حالته الصحية منذ أشهر، بظلالها على احتفالات عيد الفصح في الفاتيكان.



وكما يحدث في كل عام، تم تزيين ساحة القديس بطرس بالعديد من الزهور القادمة من هولندا.