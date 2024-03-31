قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات تشهد اليوم الأحد، استمرارًا للارتفاع في قيم الحرارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.



ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 29 درجة، موضحة أن الأجواء حارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، ودافئة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.



وأكدت أن الحرارة تنخفض فور غياب أشعة الشمس؛ لتسود أجواء ليلًا في معظم المحافظات، ومائلة للبرودة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والأولى من الصباح الباكر.



وأشارت إلى أن الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 15 في الصعيد، مناشدة المواطنين الحذر من فرق درجات الحرارة وعدم تغيير نوعية الملابس ليلًا.



وذكرت أن الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترة الصباح الباكر، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.



وأفادت بأن محافظات القاهرة الكبرى وبعض مناطق السواحل الشمالية تتعرض خلال فترة المساء وساعات الليل لنشاط رياح؛ يزيد من الشعور بالبرودة، ويلطف الأجواء.



وتوقعت استمرار الأجواء المستقرة بشكل كبير على مدار الـ48 ساعة المقبلة، ناصحة المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال ساعات المساء، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.



