 باكستان: حظر استخدام السجاد الأحمر في المناسبات الرسمية للحد من الإنفاق الحكومي الباهظ - بوابة الشروق
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باكستان: حظر استخدام السجاد الأحمر في المناسبات الرسمية للحد من الإنفاق الحكومي الباهظ

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 3:33 م
فرض رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف حظرا على استخدام السجاد الأحمر في المناسبات الرسمية، وهي خطوة تهدف إلى أن تكون خطوة صغيرة أخرى، نحو الحد من الإنفاق الباهظ على المستوى الحكومي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس السبت أن القرار، الذي اتخذه رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، يأتي وسط تحديات اقتصادية شديدة، تواجهها القوة النووية، التي تعاني من ضائقة مالية في جنوب آسيا.

وأصدرت الحكومة إخطارا ينص على أن استخدام السجادة الحمراء، سيقتصر فقط على أغراض البروتوكول في المناسبات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قرر شريف وحكومته التنازل طوعا عن رواتبهم وامتيازاتهم.

واختار الرئيس ، آصف علي زرداري عدم الحصول على راتب لإظهار التضامن إزاء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وبعد أسابيع من توليه منصبه، أعلن شريف عن إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي.

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