أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإجمالي تكلفة 320 مليون جنيه، تشمل إنشاء 14 نادي ومركز شباب جديد، ورفع كفاءة وتطوير 54 نادي ومركز، حتى تكون هذه المنشآت الشبابية متنفساً أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابي.

وأوضح "الأنصاري" أن المشروعات الجديدة تشمل إنشاء 13 نادي ومركز شباب بمركز إطسا، هي: إنشاء مركز شباب الدبيكي بقرية بحر أبو المير، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب خلف بقرية أبو جندير، ونادي اليرموك بقرية قصر الباسل، ومركز شباب نجع أبو سدير بالغرق، ومركز شباب جبر، ونادي أهل الغرق، ومركز شباب الونايسة بقرية أبو جندير، ومركز شباب الحسينية، ومركز شباب الغرق قبلي، ومركز شباب منشاة فيصل، ومركز شباب أبو عويس بقرية أبو جندير، ونادي الشباب الوطني بالغرق، إضافة إلى مشروع واحد بمركز يوسف الصديق هو إنشاء مركز شباب كحك قبلي.

وأضاف، أن المشروعات تشمل إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة 35 نادي ومركز شباب بمركز إطسا، هي: إحلال وتجديد مركز شباب عتامنة الجعافرة، ومركز شباب شدموة، ونادي قلمشاة، ومركز شباب بحر أبو المير، ومركز شباب دانيال، ومركز شباب قصر الباسل، ومركز شباب الحجر، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب دفنو، ومركز شباب قلهانة، ومركز شباب عزبة قلمشاة، ومركز شباب الجعافرة، ومركز شباب قلمشاة، ومركز شباب أبو جندير، ومركز شباب منشاة ظافر، ومركز شباب جردو، ومركز شباب اهريت، ومركز شباب مطول، ومركز شباب منشاة حلفا، ومركز شباب منية الحيط، ومركز شباب أبو صير، ومركز شباب النصر بقرية الأعمى بالغرق، ومركز شباب عبد الغني بقرية الغرق، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب منشاة عبد المجيد، ومركز شباب الحمودات بقرية الحجر، ومركز شباب الموالك، ومركز شباب أبو جليل، ومركز شباب فرحات بقرية الحجر، ومركز شباب عنك، ومركز شباب منشاة رحمي بقرية مطول، ومركز شباب معصرة عرفة، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب خليل الجندي، وتطوير نادي الريان بقرية الغرق، ومركز شباب سويكر بقرية الغرق.

كما تشمل المشروعات، إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة 19 نادي ومركز شباب بمركز يوسف الصديق، هي: إحلال وتجديد مركز شباب غيضان، ومركز شباب المشرك قبلي، ومركز شباب الشواشنة، ومركز شباب الربع بقرية النزلة، وإحلال وإحلال وتجديد المقر القديم لمبني مركز شباب الحامولي، ورفع كفاءة مركز شباب بريشة بقرية المشرك، ومركز شباب بطن إهريت، ومركز شباب قصر الجبالي، ومركز شباب الريان، ومركز شباب حنا حبيب، ومركز شباب شعلان، ومركز شباب ذو الفقار بقرية الحامولي، ومركز شباب النزلة، ومركز شباب كحك بحري، ومركز شباب منشاة قارون، ومركز شباب قوتة، ومركز شباب أباظة بقرية قارون، ومركز شباب زكي صالح، ومركز شباب المقراني.