عمدة كييف يحذر من احتمال إقدام بوتين على التحرك نحو العاصمة الأوكرانية مرة أخرى

أعرب فيتالي كليتشو عمدة كييف عن اعتقاده بأنه هناك خطرا يتهدد العاصمة الأوكرانية يتمثل في تجدد الهجوم عليها من قبل المعتدين، وذلك بعد مرور عامين على انسحاب القوات الروسية من المنطقة المحيطة بكييف.

وقال كليتشكو لصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية: "كييف كانت هدفا وستظل هدفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن العاصمة هي قلب البلاد".

وأكد في الوقت نفسه قائلا:"ندرك ذلك ونحن على استعداد أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عامين لمواجهة هجمات جديدة محتملة".

وقال كليتشكو إن جميع السيناريوهات يجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما. وتابع "إذا اتخذ بوتين مثل هذا القرار، فسيكون قرارا دمويا".

وفي أعقاب انسحاب الروس من ضواحي كييف في ربيع 2022، تم اكتشاف مذبحة راح ضحيتها مئات المدنيين في بلدة بوتشا الصغيرة. وتعتبر من أبشع الجرائم المرتكبة في هذه الحرب التي بدأها الرئيس الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، انتقد كليتشكو أيضا زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني رولف موتزينيتش لتصريحاته بشأن "تجميد" محتمل للحرب. وقال كليتشكو "لن نتنازل عن أي أراض لروسيا. لا يمكن أن يكون هذا حلا وسطا".

وبدلا من ذلك، دعا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية في مجال الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وقال كليتشكو للصحيفة إن "الهجمات الصاروخية مستمرة في التزايد، ونحن بحاجة ماسة إلى المزيد من صواريخ باتريوت والمزيد من الوسائل لحماية الناس".