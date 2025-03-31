كوريا خارج حسابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

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أجرى أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين مرانًا ظهر اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهد المران الذي أقيم على ملاعب المدينة الرياضية للأتلتي، مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم المدافع الدولي روبن لو نورماند، الذي لم يكمل مباراة إسبانيول بهدف لمثله السبت الماضي في الجولة الـ 29 لليجا، بسبب كدمة في الرأس.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عدم وجود أي "إصابة خطيرة"، ليشارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

ووفقا لمعطيات الروخيبلانكوس، سيكون الغائب الوحيد أمام البلاوجرانا هو الأرجنتيني أنخيل كوريا، المعاقب بالإيقاف لخمس مباريات بسبب ألفاظ خارجة للحكم كوادرا فيرنانديز خلال مباراة خيتافي في الجولة الـ 27.

وقد تشهد قائمة مباراة برشلونة عودة القائد كوكي ريسوركسيون، الغائب عن الفريق في آخر 8 مباريات بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي قد انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.