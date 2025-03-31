الداخلية بغزة: تهديدات الاحتلال بإخلاء رفح ستفاقم الأوضاع الكارثية

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تهديدات جديدة صباح اليوم الاثنين، للسكان بإخلاء كامل لمحافظة رفح، وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيدا لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن هذه التهديدات الجديدة من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ 18 شهرا، وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للفلسطينيين.

وحملت الاحتلال "المسئولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق شعبنا، وندعو كافة المؤسسات التي تعنى بالقانون الدولي إلى التحرك على أوسع نطاق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل".