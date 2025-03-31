أرتيتا يؤكد عودة نجم أرسنال للمشاركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عودة بوكايو ساكا نجم الفريق للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض ساكا لإصابة غيبته عن أرسنال لفترة طويلة، قبل أن يعود ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي مؤخرا.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة الفريق ضد فولهام والتي تقام غدا الثلاثاء في الدوري الإنجليزي إن ساكا بات جاهزا للمشاركة.

واضاف: "ساكا أصبح جاهزا.. هل سيبدأ بشكل أساسي؟.. نعم هذا ما سيحدث".

وتابع: "كنا حذرين ونحن نتعامل مع إصابته طوال الفترة الماضية ولم نتعجل عودته".

وفيما يخص المدافع الإيطالي كالفيوري، فقد أكد أرتيتا أن اللاعب تعرض للإصابة خلال العطلة الدولية الأخيرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده.

وأضاف: "لحسن الحظ أنها ليست إصابة قوية للغاية، وربما نفتقده لأسابيع قليلة".