غارات أمريكية تستهدف شمال شرق صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم الأحد، بأن عدوانا أمريكيا استهدف شمال شرق صنعاء، بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أن عدوانا أمريكيا استهدف منطقة الملكة بـ8 غارات ومنطقة صرف بـ5 غارات بمديرية بني حشيش.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بأنه تم استهداف شمال صنعاء بأربع غارات جوية.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة "أنصار الله": "قتيل وأربعة جرحى من المدنيين في القصف الذي استهدف قرية القابل شمال صنعاء".

وصباح اليوم، أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن شن هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، ردا على الغارات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت يوم السبت 15 مارس عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بأمر من ترامب، وبدأ الطيران الأمريكي بتوجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي اليمنية.

وأكد ترامب أن "أي طلقة من جانب الحوثيين سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة إيران وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة!".

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد أن علقوا عملياتهم في استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، فيما تعثر لاحقا واستأنفت إسرائيل حربها على القطاع.