مسلسل قهوة المحطة يحصد جوائز كاس إينيرجي للدراما في رمضان

حصل مسلسل (قهوة المحطة) على أغلب جوائز كأس إنرجي للدراما، التي تُقام للعام التاسع على التوالي، حيث فاز الفنان أحمد غزي بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات الدرامية في النصف الثاني من رمضان، ونال الكاتب عبد الرحيم كمال جائزة أفضل مؤلف، فيما حصل المخرج إسلام خيري على جائزة أفضل مخرج، وحصد الممثل الشاب عمر شريف بدر جائزة أفضل ممثل صاعد.

وفازت الفنانة الشابة فاتن سعيد بجائزتي الجمهور والنقاد كأفضل ممثلة صاعدة في فئة الأعمال الدرامية القصيرة في النصف الثاني من رمضان، عن مجمل أدوارها.

وأُعلن المذيع محمد طارق، مساء أمس الأحد، عن جوائز كأس إنرجي للدراما، وخلال مداخلة هاتفية، أعرب الفنان أحمد غزي عن شكره لصُنّاع العمل، مؤكداً اعتزازه بمسلسل (قهوة المحطة) الذي قدمه للجمهور بشكل مختلف، ومتمنياً أن يظل عند حسن ظن الجمهور الذي صوّت له.

كما عبرت الفنانة فاتن سعيد عن سعادتها البالغة باختيار الجمهور والنقاد لها كأفضل وجه صاعد، واعدة بالحفاظ على محبتهم وتقديم أعمال صادقة في المستقبل.

يُذكر أن مسلسل (قهوة المحطة) عُرض في 15 حلقة بالنصف الثاني من رمضان، وهو عمل جماعي من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، وبطولة أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، انتصار، فاتن سعيد، حسن أبو الروس، أحمد ماجد، علاء مرسي، علاء عوض، يوسف عثمان، غادة طلعت، آلاء عادل، عمر شريف بدر، وضيفة الشرف نورهان منصور، وإنتاج شركة سينرجي تحت إشراف عمرو كمال.