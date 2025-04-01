الحوثيون: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ باليستي في مأرب اليمنية

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قالت جماعة الحوثي، مساء الإثنين، إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية "معادية" في أجواء محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان: "إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية معادية نوع "أم كيو-9" في أجواء محافظة مأرب، بصاروخ باليستي محلي الصنع".

وأضاف سريع، أن الطائرة المسيرة الأمريكية تعتبر السادسة عشرة التي تنجح الدفاعات الجوية التابعة لهم في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس (معركة مساندة غزة).

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، استمرار قواتهم في منع الملاحة الإسرائيلية قي البحرين الأحمر والعربي.

وأردف بالقول: "مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأشار سريع، إلى أنهم لن يترددوا في تنفيذ المزيد من العمليات التي وصفها بـ"الدفاعية ضد كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة".

ومنذ 15 مارس الجاري، تصاعدت حدة الأعمال العسكرية بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب إعلان الجماعة المتحالفة مع إيران استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة لغزة"، حد وصفهم.

ووفقاً لتصريح سابق للمتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثي أنيس الأصبحي، فقد أسفرت الغارات الأمريكية على اليمن منذ منتصف شهر مارس الجاري، عن سقوط 57 قتيل و132 جريحا بينهم نساء وأطفال.