اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية تشكر الرئيس السيسي على دعمه اللامحدود لأبطال مصر

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس ورؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي والملهم لكل ما يحققه أبطال وبطلات مصر من نجاحات وتفوق في المحافل والبطولات الدولية وذلك بعد تهنئة فخامته لأبطال منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة فى المجر، الأمر الذي يعد إنجازا تاريخيا لمصر.

وأكد ياسر إدريس، أن دعم ومساندة فخامة الرئيس السيسي وحرصه على تحفيز المتفوقين والناجحين في الرياضة المصرية يرفع معنوياتهم ويخلق حالة كبيرة من التفاؤل والإصرار على رفع علم مصر دائما فوق منصات التتويج في ظل توجيهات لا تتوقف من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي يبذل قصارى جهده في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة.