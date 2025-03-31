أبطال فيلم سيكو سيكو يتحدثون لـ«الشروق»: العمل يناقش قضايا شبابية مهمة بطريقة كوميدية

طه دسوقى: تجربة فريدة وممتعة.. عصام عمر: فيلم يعكس واقع الشباب.. وديانا هشام: سعيدة بعودتى إلى السينما بعد غياب سنوات

خالد الصاوى: أجسد دورًا صغيرًا ومؤثرًا.. ولن أتخلى عن دعم المواهب الشابة فى السينما

محمود عزب: فخور بالتعاون مع وجوه صاعدة مليئة بالحماس والموهبة

استقبلت دورالعرض السينمائية التجربة السينمائية الجديدة «سيكو سيكو»، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر لموسم عيد الفطر.

الفيلم يضم فى بطولته مجموعة من الشباب، هم طه دسوقى، وعصام عمر، وديانا هشام، وأحمد عبدالحميد إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم خالد الصاوى، ومحمود عزب، وباسم سمرة، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن، والآخر مبرمج ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

«الشروق» التقت أبطال الفيلم فى عرضه الخاص؛ للحديث عن تفاصيل مشاركتهم به، والصعوبات التى واجهتهم أثناء تصويره.

أعرب الفنان طه دسوقى عن سعادته بالمشاركة فى فيلم سيكو سيكو، حيث يجسد دور شاب يعمل فى برمجة ألعاب الفيديو، ويواجه تحديات غير متوقعة. وأشاد دسوقى بالأجواء الإيجابية التى سادت الكواليس، مشيرًا إلى أن العمل مع عصام عمر كان ممتعًا، كما أثنى على رؤية المخرج عمر المهندس، الذى قدم تجربة سينمائية فريدة ومتميزة.

أكد الفنان عصام عمر أن فكرة الفيلم جاءت نتيجة تعاون مشترك بين الفنان طه دسوقى، والمؤلف محمد الدباح، والمخرج عمر المهندس، حيث أعجب بالنص منذ قراءته الأولى، إذ يقدم دور شاب يسعى لتحقيق طموحاته، إلى أن يحدث شىء يغير مجرى حياته.

وأوضح أن الفيلم يناقش قضايا مهمة تؤرق العديد من الشباب فى إطار كوميدى، منها الخوف من المستقبل، وحلم الثراء السريع الذى قد يسلب كثيرين أهدافهم، وأحيانًا حياتهم، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبدت الفنانة ديانا هشام سعادتها بعودتها للسينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم سيكو سيكو، مشيدة بالتعاون مع كل من طه دسوقى وعصام عمر فى أول بطولة تجمعهما سويا. وعن دورها فى الفيلم، قالت إنها تجسد شخصية جديدة، ومختلفة، لم تقدمها من قبل، وهو ما جذبها للمشاركة فيه، مشيرة إلى أن توجيهات المخرج عمر المهندس ساهمت فى خروج العمل بأفضل صورة.

قال الفنان أحمد عبدالحميد، إنه يجسد دورًا شريرًا خلال أحداث الفيلم، مشيرًا إلى أنه جمعته جلسات عمل مع المخرج عمر المهندس لتحضير الشخصية، موضحًا أنه استفاد من نصائحه كثيرًا، واصفًا إياه بالذكى، الذى يهتم بأدق التفاصيل.

أعرب الفنان خالد الصاوى عن حماسه للمشاركة فى الفيلم رغم صغر دوره، إذ يجسد شخصية زعيم عصابة، مبررًا ذلك بثقته الكبيرة فى المخرج عمر المهندس، الذى سبق أن تعاون معه فى مسلسل «بالطو». كما أكد دعمه للمواهب الشابة فى السينما، معتبرًا أن صناعة الأفلام تحتاج دائمًا إلى تجديد وإبداع.

محمود عزب: فخور بالتعاون مع وجوه صاعدة مليئة بالحماس والموهبة

أوضح الفنان محمود عزب أنه يشارك فى الفيلم بظهور مميز كضيف شرف بدور تاجر، وأعرب عن فخره بالتعاون مع وجوه شابة ملىء بالحماس والموهبة، مؤكدًا أهمية دعم التجارب السينمائية الجديدة والمواهب الصاعدة.