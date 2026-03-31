قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم

دخل اليوم الثلاثاء تشريع جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا، حيث تحاول الحكومة في وارسو الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الصراع في إيران على المستهلكين.

وقالت وزارة الطاقة، إن لتر البنزين العادي ربما لن يتكلف أكثر من 6.16 زلوتي "نحو 1.65 دولار". ويبلغ أعلى سعر تجزئة للتر بنزين الممتاز 6.76 زلوتي والديزل 7.60.

وينص التشريع، الذي تم إقراره ليصبح قانونا الجمعة الماضية، على خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%. وعلاوة على ذلك، سوف يتمكن وزير الطاقة من تقليص مستوى ضريبة الطاقة على الوقود حتى نهاية يونيو المقبل.