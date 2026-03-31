مهاجمون مسلحون يقتلون 73 شخصا في منجم ذهب بجنوب السودان

قتل 73 شخصا على يد مسلحين في منجم ذهب بجنوب السودان، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون يوم الاثنين، في أعمال عنف مرتبطة بنزاع حول استخراج الذهب.

ووقعت الهجمات يوم السبت بالقرب من جبل عراق في ولاية وسط الاستوائية في جنوب البلاد، حسبما صرح نائب الرئيس جيمس واني إيجا. وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين، وفر بعض الأشخاص من مكان الحادث. وحذرت السلطات من أن حصيلة القتلى قد ترتفع مع استمرار البحث عن المفقودين.

ولا يزال من غير الواضح أي جهة كانت وراء الهجوم. وأكد نائب الرئيس أنه سيتم فتح تحقيق رسمي، وتعزيز الإجراءات الأمنية في مواقع التعدين والمراكز التجارية.

وأدان تشارلز مادوت، حاكم ولاية شمال بحر الغزال في شمال غرب البلاد، الهجوم، واصفا العنف ضد المدنيين الأبرياء بأنه غير مقبول، مؤكدا أنه يجب تقديم مرتكبي الحادث إلى العدالة.