الصين: عبور ثلاث سفن مضيق هرمز في الآونة الأخيرة

قال ‌متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ⁠اليوم الثلاثاء، إن ثلاث سفن صينية عبرت في الآونة ‌الأخيرة ⁠من مضيق هرمز، وإن ⁠بكين تقدر المساعدة التي ⁠قدمتها ⁠الأطراف المعنية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، ذكرت الصين أإن وزير الخارجية ونظيره الباكستاني سيناقشان الوضع ⁠في إيران خلال زيارة الأخير إلى البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم ‌وزارة ⁠الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن ⁠البلدين يتبنيان مواقف متشابهة ⁠بشأن القضايا ⁠الدولية والإقليمية الرئيسية.

وأمس الاثنين، أعلن أحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن موافقة اللجنة على خطة لتنظيم وفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وهي هيئة حكومية أن خطة اللجنة تهدف إلى "تعزيز سيادة إيران ودور قواتها المسلحة".

وتتضمن الخطة عدة عناصر رئيسية تهدف إلى "تعزيز سيطرة إيران وإشرافها على المضيق، بما في ذلك ترتيبات أمنية لحماية الممر المائي، وتدابير لضمان سلامة الملاحة البحرية، ولوائح مالية ورسوم بالريال الإيراني للسفن العابرة، ومنع مرور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل"، وفقًا لهيئة الإذاعة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبراير، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.



